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13 ноября 2022, 11:39

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

«Махинации» Североатлантического альянса, возглавляемого Соединенными Штатами, подтолкнули Российскую Федерацию к прямому ответу в виде специальной операции на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила Клэр Дэйли, бывший член Европейского парламента.

«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», — процитирована Дэйли в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам экс-парламентария, именно «махинации» со стороны НАТО во главе с Вашингтоном подтолкнули Москву к прямому ответу в виде спецоперации на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.