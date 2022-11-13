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Экс-член Европарламента Клэр Дэйли: «махинации» НАТО во главе с США подтолкнули Россию к прямому ответу в виде операции на Украине

, 11:39

Экс-член Европарламента Клэр Дэйли: «махинации» НАТО во главе с США подтолкнули Россию к прямому ответу в виде операции на Украине
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

«Махинации» Североатлантического альянса, возглавляемого Соединенными Штатами, подтолкнули Российскую Федерацию к прямому ответу в виде специальной операции на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила Клэр Дэйли, бывший член Европейского парламента.

«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», — процитирована Дэйли в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам экс-парламентария, именно «махинации» со стороны НАТО во главе с Вашингтоном подтолкнули Москву к прямому ответу в виде спецоперации на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.

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