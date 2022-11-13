Находящийся в зоне российской спецоперации Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

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13 ноября 2022, 11:20 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне специальной операции, проводимой Москвой, призвал добровольцев приезжать на фронт. Об этом информирует РИА Новости.

«Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал добровольцев приезжать на фронт: "здесь решается не просто многое, здесь все решается"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, активист действующего в Николаеве подполья рассказал, что в результате российского удара была поражена казарма войск Украины, устроенная в одной из городских школ.