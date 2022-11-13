Активист подполья Николаева: российский удар поразил казарму войск Украины, устроенную в городской школе

Российским ударом была поражена казарма войск Украины, устроенная в одной из школ Николаева. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал активист подполья, которое действует на территории города.
«Российский удар поразил казарму украинских войск, устроенную в школе в Николаеве, сообщил РИА Новости активист местного подполья», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
По словам активиста, в результате удара, который нанесли 1 ноября, «накрыло всех».
Ранее в воскресенье сообщалось, что дипломатическое ведомство Украины призвало Будапешт осудить заявление парламентария Ласло Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе».