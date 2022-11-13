Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

МИД Украины призвал Будапешт осудить слова депутата Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе»

, 10:08

МИД Украины призвал Будапешт осудить слова депутата Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе»
Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Будапешт осудить заявление депутата Ласло Тороцкаи, который пожелал «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе». Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Венгерский депутат поздравил Польшу с Днем независимости пожеланием “вновь встретиться на общей польско-венгерской границе”», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что свое сообщение Тороцкаи проиллюстрировал фотографией, которая была сделана после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году. На данном снимке запечатлено рукопожатие поляка и венгра на фоне пограничного столба.

МИД Украины призвал власти в Будапеште осудить слова парламентария.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев спрогнозировал, что десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления, если подконтрольные киевской стороне войска взорвут плотину Каховской гидроэлектростанции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

В мире

Политика