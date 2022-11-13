МИД Украины призвал Будапешт осудить слова депутата Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе»

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13 ноября 2022, 10:08

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Будапешт осудить заявление депутата Ласло Тороцкаи, который пожелал «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе». Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Венгерский депутат поздравил Польшу с Днем независимости пожеланием “вновь встретиться на общей польско-венгерской границе”», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что свое сообщение Тороцкаи проиллюстрировал фотографией, которая была сделана после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году. На данном снимке запечатлено рукопожатие поляка и венгра на фоне пограничного столба.

МИД Украины призвал власти в Будапеште осудить слова парламентария.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев спрогнозировал, что десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления, если подконтрольные киевской стороне войска взорвут плотину Каховской гидроэлектростанции.