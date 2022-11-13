Глава Новой Каховки Леонтьев: десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления, если ВСУ взорвут плотину Каховской ГЭС

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13 ноября 2022, 09:41 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления, если украинские войска взорвут плотину Каховской гидроэлектростанции. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки.

«Десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления, если Вооруженные силы Украины взорвут плотину Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно расчетам, приведенным Леонтьевым, в случае прорыва волна будет передвигаться вниз по течению со скоростью 60-70 километров в час.

Как сообщалось ранее в воскресенье, чеченский лидер Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что украинская территория «стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений».