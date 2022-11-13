Кадыров: Украина «стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений»

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13 ноября 2022, 08:58

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Территория Украины «стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений». Соответствующую точку зрения высказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Как ни странно, Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале чеченского лидера.

К числу подобных явлений, которые, по словам Кадырова, на протяжении многих лет «успешно внедрялись в массы» в бывшей советской республике, политик отнес, в частности, «национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации».

«Рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми», — отмечается в процитированном посте.

Ранее в воскресенье сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине на предстоящем саммите «Большой двадцатки».