Территория Украины «стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений». Соответствующую точку зрения высказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
«Как ни странно, Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале чеченского лидера.
К числу подобных явлений, которые, по словам Кадырова, на протяжении многих лет «успешно внедрялись в массы» в бывшей советской республике, политик отнес, в частности, «национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации».
«Рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми», — отмечается в процитированном посте.
Ранее в воскресенье сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине на предстоящем саммите «Большой двадцатки».