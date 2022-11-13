Премьер Великобритании Сунак пообещал раскритиковать Россию за ее действия на Украине на саммите G20

Руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак пообещал раскритиковать Российскую Федерацию за ее действия на Украине на саммите G20, который состоится на следующей неделе на Бали. Об этом информирует ТАСС.
«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать Россию за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита Группы двадцати», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский во время своего очередного видеообращения назвал «адом» атаки РФ на территории Донбасса.