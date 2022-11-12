Зеленский в видеообращении назвал «адом» российские атаки в Донбассе и заявил, что там каждый день идут «невероятно жестокие» бои

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12 ноября 2022, 21:44

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего нового видеообращения назвал «адом» российские атаки на территории Донбасса и отметил, что там каждый день идут «невероятно жестокие» боестолкновения. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский в видеообращении назвал “адом” российские атаки в Донбассе: “Там ежедневные невероятно жестокие бои”», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное оружие, которое обеспечит победу РФ.