Зеленский в видеообращении назвал «адом» российские атаки в Донбассе и заявил, что там каждый день идут «невероятно жестокие» бои

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего нового видеообращения назвал «адом» российские атаки на территории Донбасса и отметил, что там каждый день идут «невероятно жестокие» боестолкновения. Об этом информирует РИА Новости.
«Зеленский в видеообращении назвал “адом” российские атаки в Донбассе: “Там ежедневные невероятно жестокие бои”», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное оружие, которое обеспечит победу РФ.