Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы

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12 ноября 2022, 18:29 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции начнет поступать современное оружие Российской Федерации, которое обеспечит победу Москвы. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Рогозин, бывший гендиректор «Роскосмоса».

«В ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил РИА Новости Рогозин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что страна продолжит возвращать свои исконные земли.