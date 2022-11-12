Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции начнет поступать современное оружие Российской Федерации, которое обеспечит победу Москвы. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Рогозин, бывший гендиректор «Роскосмоса».
«В ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил РИА Новости Рогозин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что страна продолжит возвращать свои исконные земли.