Замглавы Совбеза РФ Медведев: Россия продолжит возвращение своих исконных территорий

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12 ноября 2022, 15:45

Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма к России, Nikolay Titov / globallookpress.com

Россия продолжит возвращение своих исконных территорий. На это указал в Telegram-канале заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам отечественного политика, он хотел бы «напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан». Медведев также отметил, что страна «возвращает и уже вернула исконные российские земли».

«И это возвращение продолжится», — анонсируется в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Медведев высказал точку зрения, согласно которой Москва в настоящее время в одиночку сражается с Североатлантическим альянсом и западным миром.