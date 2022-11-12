Дмитрий Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром

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12 ноября 2022, 15:31

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент в одиночку сражается с Североатлантическим альянсом и западным миром. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Согласно точке зрения, высказанной отечественным чиновником, одним из итогов 2022 года является то, что «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром».

«Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — отмечается в публикации Медведева.

Как сообщалось ранее в субботу, сенатор Константин Косачев обвинил Вашингтон в том, что он через посредничество НАТО нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.