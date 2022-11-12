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Косачев: США через посредничество НАТО цинично и беззастенчиво нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия

, 14:20

Косачев: США через посредничество НАТО цинично и беззастенчиво нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия
Сенатор Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Соединенные Штаты через посредничество Североатлантического альянса цинично и беззастенчиво нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующую точку зрения высказал Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Отечественный сенатор написал в своем Telegram-канале, что «США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения ДНЯО».

«Уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12», — отмечается, в частности, в публикации Косачева.

Вице-спикер Совфеда указал, что в последнее время перемещения ядерного оружия НАТО и его компонентов фактически стали трансконтинентальными.

Как сообщалось ранее в субботу, Константин Косачев обвинил украинскую сторону в планах создать и применить «грязную» бомбу.

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