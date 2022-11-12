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Медведев: только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух могут обеспечить России победу

, 16:03

Медведев: только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух могут обеспечить России победу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух могут обеспечить Российской Федерации победу. Соответствующую точку зрения высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Отечественный чиновник перечислил в своем Telegram-канале итоги 2022 года, которые имеют значение для России. Медведев, в частности, отметил, что Москва в одиночку противостоит Североатлантическому альянсу и западному миру.

Также замглавы Совбеза написал, что «только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране Победу».

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев анонсировал, что Россия продолжат возвращать свои исконные территории.

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