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Гроб с телом погибшего в автомобильной аварии Кирилла Стремоусова во время отпевания будет открыт

, 12:00 Источник: РИА "Новости"

Гроб с телом погибшего в автомобильной аварии Кирилла Стремоусова во время отпевания будет открыт
Кирилл Стремоусов, фото из Telegram

Гроб с телом погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова во время церемонии отпевания будет открыт. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили журналисты.

Ранее сегодня гроб с телом погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия Кирилла Стремоусова доставили в кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. В помещении выставлены траурные венки, а на поминальном столе можно увидеть фотографию усопшего с траурной лентой. 

Во время отпевания гроб будет открыт, лишь лицо останется прикрытым вуалью.

Позже сегодня Стремоусов будет похоронен на центральном кладбище в Симферополе.

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