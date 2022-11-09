Глава крымского парламента Константинов: в регионе национализируют земельные участки поддерживающих Киев олигархов

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9 ноября 2022, 09:21 Источник: РИА Новости

Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Крыму земельные участки украинских олигархов, поддерживающих Киев, национализируют. Об этом РИА Новости заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, национализации подлежат земельные участки только тех олигархов и бизнесменов, которые настроены против России.

«Должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России», - говорит глава крымского парламента. Константинов подчеркнул, что принадлежность участка тому или иному лицу «должна быть доказана».

Ранее сообщалось о том, что в Крыму национализируют виллу Владимира Зеленского.