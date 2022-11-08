Лавров заявил, что Запад в попытке сохранить лидерство дестабилизирует международные отношения

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8 ноября 2022, 12:09 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил во вторник, 8 ноября, что ведомый США западный альянс в попытке сохранить лидерство дестабилизирует международные отношения.

Сергей Лавров обратил внимание на то, что ситуация в мире сейчас является крайне напряжённой. Основной причиной являются настойчивые попытки западного альянса предотвратить окончательную утрату глобального лидерства.

Глава МИД России подчеркнул, что "неоколониальная концепция миропорядка", продвигаемая американцами и их союзниками, противоречит позиции большинства стран, заинтересованных в создании более справедливого устройства мира и подлинной демократизации отношений.