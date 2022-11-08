Лавров заявил, что Запад в попытке сохранить лидерство дестабилизирует международные отношения

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил во вторник, 8 ноября, что ведомый США западный альянс в попытке сохранить лидерство дестабилизирует международные отношения.
Сергей Лавров обратил внимание на то, что ситуация в мире сейчас является крайне напряжённой. Основной причиной являются настойчивые попытки западного альянса предотвратить окончательную утрату глобального лидерства.
Глава МИД России подчеркнул, что "неоколониальная концепция миропорядка", продвигаемая американцами и их союзниками, противоречит позиции большинства стран, заинтересованных в создании более справедливого устройства мира и подлинной демократизации отношений.