Медведев назвал тупиковой линию поведения США и их младших партнеров

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8 ноября 2022, 11:53 Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник, 8 ноября, заявил, что США и их младшие партнеры упорно придерживаются давно устаревших взглядов. По мнению политика, это тупиковая линия.

Дмитрий Медведев отметил, что ряд западных стран, прежде всего США, и некоторые их младшие партнеры следуют давно устаревшим и фактически неоколониальным взглядам и политическим доктринам, а также не намерены считаться с позицией и волеизъявлением других суверенных государств.

По мнению председателя "Единой России", речь идет о тупиковой линии, которая ведет к утрате традиционных ценностей, ухудшению проблем экономического развития, а также к нарушению прав и свобод граждан.