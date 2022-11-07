Захарова в ответ на инициативу Чехии о создании трибунала по Украине предложила Западу сначала свершить правосудие над собой

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7 ноября 2022, 08:43

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ответ на инициативу Праги о создании трибунала по Украине предложила Западу сначала свершить правосудие над собой. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Чехии Яна Липавского, согласно которому страна выступает за создание спецтрибунала над руководством РФ за военные преступления, якобы совершенные на Украине.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?» — говорится в посте спикера МИД России.

Как сообщалось ранее в понедельник, сербский лидер Александр Вучич сделал прогноз о том, что предполагаемое сражение за город Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте.