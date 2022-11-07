Президент Сербии Вучич предрек, что вероятное сражение за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Вероятное сражение за город Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил сербский президент Александр Вучич.
«Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине и сравнивает ее со Сталинградской битвой», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее, политический эксперт Сергей Марков указал, что Североатлантический альянс готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом — украинскими войсками.