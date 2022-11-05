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В МО РФ сообщили о сбитом в Николаевской области украинском самолете МиГ-29

, 15:14 Источник: Минобороны

В МО РФ сообщили о сбитом в Николаевской области украинском самолете МиГ-29
Минобороны, Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в субботу, 5 октября, предоставили информацию о том, что российские истребители сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Согласно последним данным, истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Великоалександровка в Николаевской области.

Ранее сегодня в российском оборонном ведомстве сообщили, что с начала проведения специальной военной операции ВС РФ ликвидировали 500 украинских военных самолетов и вертолетов. 

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