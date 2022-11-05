ВС России с начала спецоперации уничтожили 500 самолетов и вертолетов ВСУ

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5 ноября 2022, 14:46 Источник: Telegram

российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

С начала проведения специальной военной операции ВС РФ ликвидировали 500 украинских военных самолетов и вертолетов. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что также с начала СВО российские войска уничтожили 2 435 беспилотников ВСУ, 386 ЗРК, 6 335 танков и прочих боевых бронированных машин.

Также ликвидированы были 882 украинские боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 554 орудия полевой артиллерии и минометов, 7 048 единиц специальной военной автотехники.