Минобороны РФ: Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления ВС Украины

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25 октября 2022, 14:53

Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 25 октября, опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления ВС Украины.

По информации официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, высокоточными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления украинской армии в районах населённых пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), Оленовка Николаевской области, - передает RT.