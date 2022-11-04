Главы МИД стран G7 заявили, что продолжат вводить санкции против России и других государств, оказывающих ей военную помощь

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4 ноября 2022, 16:37

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Руководители внешнеполитических ведомств стран, входящих в «Большую семерку», сделали заявление о том, что продолжат вводить ограничительные меры в отношении Российской Федерации и государств, которые оказывают военную помощь Москве. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Главы МИД стран G7 заявили, что продолжат вводить экономические санкции против России и других стран, оказывающих ей военную поддержку», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в пятницу сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывать в армию в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений.