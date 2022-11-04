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4 ноября 2022, 14:56

Мобилизованный, Sergey Petrov / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который позволяет призывать в ряды Вооруженных сил страны в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации», — говорится в посте, который появился в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в пятницу, белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Минск не планирует направлять своих военных на украинскую территорию.