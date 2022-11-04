Александр Лукашенко: у Белоруссии нет планов направить своих военных на Украину

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4 ноября 2022, 14:43

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Белоруссии нет планов направить своих военных на украинскую территорию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

На Украине с 24 февраля проходит специальная операция Москвы. Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин рассказал, что в стране на данный момент мобилизованы 318 тысяч человек. По словам главы государства, 49 тысяч из них уже выполняют боевые задачи.