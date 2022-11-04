Путин: в России мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже выполняют боевые задачи

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4 ноября 2022, 14:33

Мобилизованный, Sergey Petrov / globallookpress.com

В Российской Федерации на данный момент мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже выполняют боевые задачи. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил президент страны Владимир Путин.

«Путин сообщил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам главы государства, количество мобилизованных превысило 300 тысяч по причине того, что поток добровольцев в Вооруженные силы РФ не прекращается.

Как сообщалось ранее в пятницу, Владимир Путин отметил, что жителей города Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий.