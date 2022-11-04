Президент Путин: жителей Херсона надо вывезти из зоны боевых действий, гражданское население не должно страдать

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4 ноября 2022, 14:22

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Жителей города Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий, гражданское население не должно страдать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Путин заявил, что тех, кто живет в Херсоне, надо вывезти из зоны боевых действий, — гражданское население не должно страдать», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что руководитель кабинета министров ФРГ Олаф Шольц призвал российского лидера не отказываться от продления сделки по вывозу зерна с украинской территории.