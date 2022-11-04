Канцлер Германии Шольц призвал Путина не отказываться от продления сделки по вывозу зерна с Украины

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4 ноября 2022, 13:04

Канцлер Германии Олаф Шольц, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц призвал главу Российской Федерации Владимира Путина не отказываться от продления сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует ТАСС.

«Я призываю российского президента [Владимира Путина] не отказываться от продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через некоторое время», — процитирован канцлер Германии в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, турецкий президент Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что он договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны на безвозмездной основе.