Турецкий лидер Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно

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4 ноября 2022, 12:00

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency Office / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что он договорился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны на безвозмездной основе. Об этом информирует ТАСС.

«Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также турецкий лидер назвал позором, что западные государства преподают уроки гуманности, хотя сами игнорируют проблемы голода в Африке.

Как сообщалось ранее в пятницу, Реджеп Эрдоган во время телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с Украины.