Турецкий лидер Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что он договорился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны на безвозмездной основе. Об этом информирует ТАСС.
«Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Также турецкий лидер назвал позором, что западные государства преподают уроки гуманности, хотя сами игнорируют проблемы голода в Африке.
Как сообщалось ранее в пятницу, Реджеп Эрдоган во время телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с Украины.