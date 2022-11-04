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Эрдоган в беседе с Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с Украины

, 08:26

Эрдоган в беседе с Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с Украины
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе беседы с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Турции Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Эрдоган отметил, что он «доволен повторной активизацией зернового коридора».

Ранее на текущей неделе спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение российской стороны о возобновлении своего участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить данное соглашение.

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