Эрдоган в беседе с Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с Украины

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4 ноября 2022, 08:26

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе беседы с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует ТАСС.

«Президент Турции Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Эрдоган отметил, что он «доволен повторной активизацией зернового коридора».

Ранее на текущей неделе спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение российской стороны о возобновлении своего участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить данное соглашение.