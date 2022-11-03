Песков: решение России о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна с Украины не означает готовность Москвы продлить ее

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3 ноября 2022, 13:16

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Решение Российской Федерации о возобновлении своего участия в сделке по вывозу зерна с украинской территории не означает готовность Москвы продлить ее. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Решение РФ о возобновлении участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить ее», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что перед продлением зерновой сделки российской стороне предстоит оценить эффективность ее выполнения.

Ранее сегодня руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров указал, что Москва удовлетворена тем, что Киев по инициативе Анкары подписал гарантии неповторения попыток использовать гуманитарный маршрут в военных целях.