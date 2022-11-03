Лавров: РФ удовлетворена тем, что Украина подписала гарантии неповторения попыток использовать зерновой коридор в военных целях

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3 ноября 2022, 12:58

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва удовлетворена тем, что Украина подписала гарантии неповторения попыток использовать зерновой коридор в военных целях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

«РФ удовлетворена тем, что по инициативе Турции Киев подписал гарантии неповторения попыток использовать в военных целях гуманитарный маршрут», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что киевская сторона не использовала коридоры в Черном море в военных целях и не планирует делать это в будущем.