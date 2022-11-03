Глава МИД Кулеба: Украина не использовала коридоры в Черном море в военных целях и не намерена делать это в будущем

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3 ноября 2022, 12:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Украина не использовала коридоры в акватории Черного моря в военных целях и не собирается делать это в будущем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Кулеба, руководитель МИД бывшей советской республики.

«Кулеба заявил, что Киев не использовал коридоры в Черном море в военных целях и повторил, что не намерен делать это в дальнейшем», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко, в свою очередь, отметил, что киевская сторона не брала на себя дополнительных обязательств в рамках зерновой сделки.

Как сообщалось ранее сегодня, турецкий министр обороны Хулуси Акар указал, что работа морского коридора по вывозу зерна с территории Украины полностью нормализовалась.