Министр обороны Турции Акар: работа морского коридора по вывозу зерна с Украины полностью нормализовалась

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3 ноября 2022, 08:57

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Xinhua / globallookpress.com

Работа морского коридора по вывозу зерна с украинской территории полностью нормализовалась. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хулуси Акар, турецкий министр обороны.

«Функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины полностью нормализовано, заявил глава Минобороны Турции», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Акар добавил, что Анкара в настоящий момент предпринимает усилия по продлению зерновой сделки.

Как сообщалось ранее в четверг, председатель российской Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что Украина с 2014 года потеряла 53,7% своего населения.