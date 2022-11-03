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3 ноября 2022, 08:41

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения, режим, находящийся у власти в Киеве, ведет бывшую советскую республику к полному исчезновению. На это указал Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного политика.

Он уточнил, что с украинской территории бежали свыше 10,5 млн человек.

«Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией», — отметил Володин.

Согласно точке зрения, выраженной спикером, «киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению».

Ранее сегодня сообщалось, что итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни призвал добиваться заключения договоренностей между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.