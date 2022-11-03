Глава МИД Италии Таяни призвал добиваться договоренностей между Путиным и Зеленским

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3 ноября 2022, 08:26

Глава МИД Италии Антонио Таяни, Giuseppe Lami / globallookpress.com

Руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни призвал добиваться заключения договоренностей между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует ТАСС.

«Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Таяни, «целью должно быть соглашение, встреча Путина и Зеленского, чтобы они смогли сесть за стол переговоров».

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах американского издания The New York Times было высказано мнение, согласно которому Вашингтону следует скорее привести киевскую сторону за стол переговоров во избежание прямого столкновения между Североатлантическим альянсом и Москвой.