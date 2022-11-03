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3 ноября 2022, 08:10

Учения НАТО, Staff Sgt. Thomas Mort / globallookpress.com

Соединенным Штатам следует скорее привести киевскую сторону за стол переговоров во избежание прямого столкновения Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Соответствующая точка зрения, как передает ТАСС, выражена в материале издания The New York Times.

«США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией. Такую позицию изложил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан в статье, опубликованной в газете The New York Times», — указывается в посте, который размещен в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В материале NYT отмечается, что «риск более широкого конфликта» Москвы и НАТО постоянно увеличивается. При этом прогнозируется, что экономические последствия происходящего на Украине могут «подкосить западную демократию».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о том, что Москва ждет от Киева явных сигналов о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий.