Захарова: Россия ждет от Украины явных сигналов о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий

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2 ноября 2022, 14:56

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация ждет от Украины явных сигналов о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

«Москва ждет от Киева явных и недвусмысленных сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий —Захарова», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД отметила, что российская сторона ознакомит общественность с материалами по атакам на Севастополь и газопроводы «Северный поток», которые будут переданы британскому послу Деборе Броннерт.