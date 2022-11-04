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4 ноября 2022, 10:58

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

«Украине не достанется ни цента», если Республиканская партия одержит победу на предстоящих промежуточных выборах в Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступила конгрессвумен Тейлор Грин.

«При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — процитирована Грин в публикации, размещенной в TG-канале.

Политик также обвинила представителей Демократической партии в том, что они «распахнули нашу границу настежь».

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для оппозиционных партий, чья деятельность была запрещена на подконтрольной Киеву территории.