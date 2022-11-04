Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для оппозиционных партий, чья деятельность была запрещена на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для оппозиционных партий, чья деятельность была запрещена в бывшей советской республике. Об этом информирует ТАСС.
«Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там», — процитирован Зеленский в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
В конце марта Зеленский объявил о приостановке деятельности на Украине ряда оппозиционных политических организаций, якобы связанных с Москвой.
Как сообщалось ранее сегодня, греческий президент Катерина Сакелларопулу выступила с заявлением о том, что ее страна никогда не признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.