Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для оппозиционных партий, чья деятельность была запрещена на Украине

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4 ноября 2022, 10:39

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для оппозиционных партий, чья деятельность была запрещена в бывшей советской республике. Об этом информирует ТАСС.

«Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там», — процитирован Зеленский в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

В конце марта Зеленский объявил о приостановке деятельности на Украине ряда оппозиционных политических организаций, якобы связанных с Москвой.

Как сообщалось ранее сегодня, греческий президент Катерина Сакелларопулу выступила с заявлением о том, что ее страна никогда не признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.