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Президент Греции Сакелларопулу после переговоров с Зеленским заявила, что Афины никогда не признают вхождение новых регионов в РФ

, 08:44

Президент Греции Сакелларопулу после переговоров с Зеленским заявила, что Афины никогда не признают вхождение новых регионов в РФ
Президент Греции Катерина Сакелларопулу, Ruslan Kaniuka / globallookpress.com

Греческий президент Катерина Сакелларопулу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала заявление о том, что Афины никогда не признают присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Греция никогда не признает вхождение новых регионов в состав России, заявила на пресс-конференции в Киеве президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с Владимиром Зеленским», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Сакелларопулу отметила, что греческая сторона поддержала и полностью исполняет все санкции, которые против Москвы ввел Европейский союз.

Ранее на текущей неделе министерство обороны РФ сообщило об освобождении 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность в украинском плену.

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