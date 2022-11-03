Минобороны РФ заявило об освобождении 107 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность

Министерство обороны РФ проинформировало об освобождении 107 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале отечественного ведомства.
«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — указывается, в частности, в заявлении Минобороны.
Там также отметили, что освобожденные будут доставлены в столицу РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях.
Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков сделал прогноз, согласно которому российские подразделения будут защищать город Херсон от войск Украины «яростно и до конца».