Минобороны РФ заявило об освобождении 107 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность

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3 ноября 2022, 17:02

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство обороны РФ проинформировало об освобождении 107 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале отечественного ведомства.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — указывается, в частности, в заявлении Минобороны.

Там также отметили, что освобожденные будут доставлены в столицу РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях.

Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков сделал прогноз, согласно которому российские подразделения будут защищать город Херсон от войск Украины «яростно и до конца».