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Политолог Марков: армия России будет защищать Херсон от войск Украины «яростно и до конца»

, 16:43

Политолог Марков: армия России будет защищать Херсон от войск Украины «яростно и до конца»
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подразделения будут защищать город Херсон от Вооруженных сил Украины «яростно и до конца». С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Херсон армия России будет защищать яростно и до конца. План вовсе не сдать Херсон, а сделать Херсон Сталинградом для ВСУ. Разгромить ВСУ и потом на плечах разгромленных ВСУ освободить Николаев и Одессу», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

В другом своем посте эксперт отметил, что «командующие ВСУ» американские генералы боятся повторить судьбу 6-й армии вермахта, уничтоженной в Сталинградском котле.

Как сообщалось ранее сегодня, дипломатическое ведомство РФ сделало заявление о том, что Москва располагает данными, согласно которым британская сторона передала Киеву определенное количество подводных беспилотников.

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