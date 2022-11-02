Вице-премьер Польши Блащак объяснил строительство заграждения на границе с Россией необходимостью в мерах безопасности

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2 ноября 2022, 11:22

Колючая проволока, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил вице-премьер Мариуш Блащак.

«Уже сегодня начнутся работы ... по постройке временного заграждения на границе», - заявил Блащак.

По словам вице-премьера, такой шаг обусловлен необходимостью принять «меры по усилению безопасности» на границе, поскольку аэропорт Калининграда теперь открыт для рейсов из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, что ранее МИД Польши обвинил Россию в нежелании соблюдать международные соглашения.