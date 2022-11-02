Вице-премьер Польши Блащак объяснил строительство заграждения на границе с Россией необходимостью в мерах безопасности

Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил вице-премьер Мариуш Блащак.
«Уже сегодня начнутся работы ... по постройке временного заграждения на границе», - заявил Блащак.
По словам вице-премьера, такой шаг обусловлен необходимостью принять «меры по усилению безопасности» на границе, поскольку аэропорт Калининграда теперь открыт для рейсов из Африки и Ближнего Востока.
Напомним, что ранее МИД Польши обвинил Россию в нежелании соблюдать международные соглашения.