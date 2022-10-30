МИД Польши обвинил Россию в нежелании соблюдать международные соглашения

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30 октября 2022, 22:37 Источник: ТАСС

Флаг Польши. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Приняв решение о приостановке на неопределенное время «зерновой сделки», Москва еще раз продемонстрировала свое нежелание соблюдать какие-либо международные соглашения. Об этом в воскресенье заявило министерство иностранных дел Польши.

Соответствующий текст размещен в твиттере ведомства. Кроме того, в нем говорится о готовности Варшавы в сложившейся ситуации оказывать Украине всяческое содействие.

«Польша вместе со своими партнерами по ЕС готова работать дальше, чтобы помочь Украине и тем, кто в ней нуждается, перевозить товары первой необходимости», - сказано в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию о признании РФ «террористическим режимом».