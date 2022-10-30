МИД Польши обвинил Россию в нежелании соблюдать международные соглашения

Приняв решение о приостановке на неопределенное время «зерновой сделки», Москва еще раз продемонстрировала свое нежелание соблюдать какие-либо международные соглашения. Об этом в воскресенье заявило министерство иностранных дел Польши.
Соответствующий текст размещен в твиттере ведомства. Кроме того, в нем говорится о готовности Варшавы в сложившейся ситуации оказывать Украине всяческое содействие.
«Польша вместе со своими партнерами по ЕС готова работать дальше, чтобы помочь Украине и тем, кто в ней нуждается, перевозить товары первой необходимости», - сказано в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию о признании РФ «террористическим режимом».