Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Армении и Азербайджана

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1 ноября 2022, 11:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко возмутился попытками втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ туда втянуть" — СМИ», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Минск и Москва планируют заключить соглашение с целью формирования учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий Белоруссии и РФ.