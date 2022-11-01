Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Армении и Азербайджана

Белорусский президент Александр Лукашенко возмутился попытками втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом информирует РИА Новости.
«Лукашенко заявил, что посредничества РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, возмутился попытками "ОДКБ туда втянуть" — СМИ», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Минск и Москва планируют заключить соглашение с целью формирования учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий Белоруссии и РФ.