Премьер Польши Моравецкий заявил, что лидеры страны ЕС допускают поражение Украины

Некоторые главы стран Евросоюза допускают завершение конфликта проигрышем Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера Польши Матеуша Моравецкого.
По его словам, многие представители властей не исключают возможность того, «что конфликт можно закончить, в том числе и поражением Украины». Он также отметил, что подобные случаи стали тенденцией, а не исключением.
Моравецкий негативно высказался в адрес действий Германии. Политик подчеркнул, что Берлину необходимо активнее «защищать ценности Европы» и увеличить количество поставок вооружения на Украину.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ наблюдается дефицит офицерского состава.
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