Медведев пожелал Маску удачи с «Твиттером» и посоветовал «завязывать» со «Старлинком» в Украине

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28 октября 2022, 15:47 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил американского предпринимателя Илона Маска с покупкой «Твиттера», пожелав успехов в преодолении «идеологической диктатуры». А вот со «Старлинком», обеспечивающим интернетом Украину, он порекомендовал «завязывать».

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в «Твиттере». И завязывайте уже с этим бизнесом «"Старлинк" на Украине», - написал Медведев в пятницу в своем твиттере, отметив аккаунт Илона Маска.

О покупке Twitter владельцем SpaceX и Tesla стало известно 26 октября.