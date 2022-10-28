Медведев пожелал Маску удачи с «Твиттером» и посоветовал «завязывать» со «Старлинком» в Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил американского предпринимателя Илона Маска с покупкой «Твиттера», пожелав успехов в преодолении «идеологической диктатуры». А вот со «Старлинком», обеспечивающим интернетом Украину, он порекомендовал «завязывать».
«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в «Твиттере». И завязывайте уже с этим бизнесом «"Старлинк" на Украине», - написал Медведев в пятницу в своем твиттере, отметив аккаунт Илона Маска.
О покупке Twitter владельцем SpaceX и Tesla стало известно 26 октября.