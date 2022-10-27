Илон Маск занимается самым актуальным​ блефом в мире

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27 октября 2022, 20:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Основатель Tesla и​ SpaceX​ Илон Маск​ рассказал, какую цель преследует, покупая все акции «Твиттера»*. По​ его словам, решение продиктовано желанием «помочь человечеству».

«Я​ приобрел «Твиттер»* не​ чтобы заработать денег, я​ сделал это в​ попытке помочь человечеству, которое я​ люблю»,​ — приводит​ РИА «Новости»​ слова Маска.

Предприниматель отметил, что важно наличие для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, «где в​ здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения».

Бизнесмен пояснил, что видит «большую опасность» в​ сложившейся в​ результате погони компаний за​ рекламными доходами угрозе потери возможности диалога как на​ цифровых платформах, так и​ в​ самом обществе.

Вот мои размышления на этот счёт.

Я уже писал, согласно моему​ психологическому анализу Илона​ Маска как криптовалютного игромана,​ он покупает Твиттер только для игр и ставок на криптовалюты, в том числе на свою крипту, которую желает внедрить с помощью использования твиттера.

Ни о какой любви к человечеству​ Илона Маска речь не идёт. Это блеф. Скрытые мотивы иные! В будущем необходимо будет спасать доллар, с помощью иной альтернативной валюты. Поэтому​ Маск решил отрабатывать на этот счёт страховочные механизмы. Ему дадут возможность продвигать крипты. Этого не дали делать Дурову и Цукербергу, а вот Илону Маску дадут.

Когда-то Тelegram вёл работы по созданию собственной криптовалюты, в Facebook* запретили рекламу, связанную с цифровыми валютами и ICO. Теперь Илон Маск постепенно подбирается и планирует внедрить собственный крипто-продукт на базе блокчейна. Социальные сети оказывают существенное влияние на формат взаимодействия, поэтому интеграция криптовалют может кардинально изменить существующие экономические модели.

Известно, что основным преимуществом соцсетей является существующий широкий охват аудитории. Им не нужно тратить дополнительные средства и время на привлечение участников.

Твиттер* - занимает второе место после фейсбука.* Затем идёт телеграм.

Население планеты сейчас составляет примерно 7,5 млрд, а регулярный доступ к интернету имеет не каждый житель Земли. Фактически соцсети охватывают более трети всех пользователей. Статистический анализ показывает, что основную долю участников составляют дееспособные граждане от 18 до 34 лет. Именно эта группа может активно использовать инновационные продукты и без проблем адаптироваться к новым экономическим моделям. При внедрении продуктов блокчейна часть пользователей сразу же примут участие, а в случае успешной организации их число постепенно будет увеличиваться.

Вот о чем мечтает Илон Маск! А любовь человечества и проблема общения людей планеты - это профанация и очередной блеф Илона Маска.

Маск прежде всего игрок на ставки и лишь затем затейник в сфере технологий.

Блеф Маска сейчас самый актуальный в мире! От него будет зависеть судьба человечества. Блеф ведущих лидеров различных стран вокруг Украины по актуальности в мире уступает блефу Илона Маска.

Такие блефовые времена в мире!

* - Запрещённые в России организации

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