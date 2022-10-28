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Депутат Шеремет выразил мнение, что Зеленскому следует задуматься о бегстве

, 07:44 Источник: РИА "Новости"

Депутат Шеремет выразил мнение, что Зеленскому следует задуматься о бегстве
здание Государственной Думы РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, вследствие чего ему следует задуматься о бегстве.

Михаил Шеремет предположил, что уже в ближайшие месяцы в мире серьезно изменится соотношение политических сил.

По словам депутата Государственной думы РФ, преступный киевский режим перестанет быть нужен западным хозяевам, вследствие чего ему придется бежать с Украины, которую Владимир Зеленский и его продажая команда привели к хаосу.

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